В уряді розглядали можливість дистанційних засідань - Дубілет

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що кілька місяців тому у Верховну Раду України подавався законопроєкт, який розглядав можливість дистанційних засідань уряду.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Кілька місяців тому ми подавали у Раду законопроєкт про підвищення якості роботи державних службовців. Окрім усього іншого, у ньому пропонувалось в екстрених випадках дозволити Кабміну проводити свої засідання (і, відповідно, приймати урядові рішення) дистанційно", - повідомив Дубілет.

Він додав, що таку норму запропонував без думки про карантин, а просто хотів таким чином полегшити логістику засідань уряду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.