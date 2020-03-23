Ясько розповіла про ризики створення у ТКГ "Консультативної ради" за участю ОРДЛО

У разі підписання Україною рішення Тристоронньої контактної групи про запровадження так званої Консультативної ради при політичній підгрупі ТКГ за участю представників ОРДЛО можуть виникнути чотири великі небезпеки і ризики для Києва.

Про це йдеться у статті голови української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавети Ясько (фракція "Слуги народу") на Європейській правді.

Вона нагадала, що 11 березня 2020 року на засіданні ТКГ її члени погодилися "підписати рішення ТКГ про запровадження Консультативної ради (робочої групи)" при політичній підгрупі ТКГ, до складу якої мають увійти 10 представників України, 10 представників ОРДЛО та по одному представнику (з правом лише дорадчого голосу) від ОБСЄ, Франції, Німеччини та Росії. При цьому основним завданням такої "ради" є "здійснення діалогу, консультацій та напрацювання пропозицій щодо проєктів політичних та правових рішень щодо врегулювання конфлікту".

Ясько наголосила, що у цьому зв'язку першою проблемою постає фактична зміна формату переговорів. Адже нині переговори в Мінську – це діалог між Україною та Росією за посередництва ОБСЄ, що проводиться у присутності людей з окупаційних адміністрацій, які, втім, не є формальними учасниками переговорів.

"Досі Мінський процес не передбачав прямої участі ОРДЛО чи так званих "ДНР"/"ЛНР" – тепер вони отримують такий статус. І одночасно підписання такого рішення виведе Росію з рівня учасника конфлікту на рівень спостерігача", - наголосила голова української делегації а ПАРЄ, заявивши, що це неприйнятно для України.

Вона нагадала, що в міжнародному праві існує концепція "де-факто визнання", згідно з якою подібні дії з боку України можуть бути трактовані як визнання представників так званих "ЛНР/ДНР" єдиними належними представниками територій ОРДЛО.

"...Якщо Україна погодиться вести переговори не з доведеною учасницею збройного конфлікту (Росією), а тільки з учасниками неміжнародного конфлікту (де-юре громадянами України, що зрадили Батьківщину і зараз воюють проти неї зі зброєю в руках), це означатиме де-факто нашу відмову від претензій до Росії. Бо в цьому разі ми самі поставимо під сумнів наявність міжнародного конфлікту, агресії та окупації з боку РФ", - наголосила парламентарій.

Другою проблемою у разі підписання рішення про створення у ТКГ такої Консультативної ради, за її словами, є потенційний удар по позиції України на міжнародній арені. Ясько нагадала, що у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини розглядаються справи проти Росії, в яких Україна стверджує, що саме Росія несе відповідальність за те, що відбувається в ОРДЛО.

"Підписання документа, який надасть Росії можливість та документальні підстави стверджувати про свою нібито непричетність до конфлікту на Донбасі, знищить шестирічну юридичну роботу України з притягнення Росії до відповідальності, а також унеможливить майбутні позови", - наголосила вона.

Третьою проблемою, за її словами, є загроза поразки України на міжнародних платформах та скасування санкцій проти Росії. "Від початку російської агресії Україна мала чітку та послідовну позицію – так звані "ЛНР" та "ДНР" є терористичними організаціями, маріонетками, створеними та повністю підконтрольними російським спецслужбам... Ця позиція підтверджується величезним масивом доказів", - зауважила парламентарій.

У цьому контексті вона нагадала, що Парламентська асамблея Ради Європи у Резолюції 2198 прямо зазначила про "триваючу війну Росії проти України, яка проходить в окремих регіонах Донецької та Луганської областей" та назвала ці території "окупованими". Подібне визнання та/або засудження російської агресії лунало також від інших міжнародних, міжпарламентських та неурядових організацій (ЄС, НАТО, ПА ОБСЄ, Amnesty International тощо). При цьому Україна також отримала від Заходу фінансову та військову допомогу, а Росія – численні санкції.

"Якщо зараз Україна змінить свою позицію, це буде здатне знищити багаторічну роботу із протидії агресору на дипломатичному фронті і стане приводом для послаблення санкцій проти Росії. А як наслідок – розв’яже Кремлю руки для нищівного удару по Україні", - переконана політик.

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Ще однією проблемою, яку, на її переконання, спричинить підписання зазначеного "рішення ТКГ", стане заперечення досягнень України у боротьбі за правду про агресію РФ.

"Протягом останніх шести років українська дипломатія та громадянське суспільство доклали величезних зусиль, щоби розповісти світові жорстоку правду про російську військову та карально-репресивну машину... Останні новини з Мінська несуть у собі ризик того, що ця колосальна робота буде помножена на нуль, додавши радості апологетам постправди та фейків, які поширюються через канали російської пропаганди та її "вірних друзів" у всьому світі", - вважає Ясько.

У цьому зв'язку вона наголосила, що оскільки рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради Україна не підписане, а лише "попередньо погоджене" Україною, офіційний Київ "має шанс оминути російську пастку, а наші високопосадовці – уникнути величезної помилки".

"Хочу вірити, що подібні документи є поодинокими помилками, які ще можна виправити. А ще сподіваюся, що подальші стратегічні кроки у питанні становлення миру на Донбасі будуть обговорюватися всередині команди перед їхнім затвердженням", - резюмувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат перемовин ТКГ у Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва в Європі залишається незмінним.