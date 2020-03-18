«Голос» поскаржиться до регламентного комітету через сексистські висловлювання «Слуги народу»

«Голос» поскаржиться до регламентного комітету через сексистські висловлювання «Слуги народу»

Укрінформ
Представники депутатської фракції «Голос» планують звернутися до керівництва Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту щодо сексистських висловлювань члена фракції «Слуга народу» Олександра Кабанова.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомила член фракції «Голос» Юлія Клименко.

«Були приступні з колегами з фракції «Голос» сьогодні на засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, де повинен був розглядатися законопроєкт Бужанського про перенесення викладання українською мовою в школах на 2023 рік. У цей час один із членів комітету і також один із активних членів «95-го кварталу» пан (Олександр) Кабанов вирішив назвати мене і моїх колег із фракції «Голос» «дівчатами-хохотушками». Ми попросили його вибачитися і сказати це в мікрофон під запис, він відмовився. Після цього ми вирішили, все ж таки, подавати на регламентний комітет (заяву) і вимагати вибачень , а також накладення можливих штрафів і санкцій за абсолютно сексистські і зневажливі висловлювання», – зазначила Клименко.

Зазначимо, під час інциденту у представників «Голосу» за Кабанова попросив вибачення заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Гео Лерос (фракція «Голос»).

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Як повідомляв Укрінформ, 18 березня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» на наступне засідання задля проведення додаткових консультацій.

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