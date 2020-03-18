«Голос» поскаржиться до регламентного комітету через сексистські висловлювання «Слуги народу»

Представники депутатської фракції «Голос» планують звернутися до керівництва Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту щодо сексистських висловлювань члена фракції «Слуга народу» Олександра Кабанова.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомила член фракції «Голос» Юлія Клименко.

«Були приступні з колегами з фракції «Голос» сьогодні на засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, де повинен був розглядатися законопроєкт Бужанського про перенесення викладання українською мовою в школах на 2023 рік. У цей час один із членів комітету і також один із активних членів «95-го кварталу» пан (Олександр) Кабанов вирішив назвати мене і моїх колег із фракції «Голос» «дівчатами-хохотушками». Ми попросили його вибачитися і сказати це в мікрофон під запис, він відмовився. Після цього ми вирішили, все ж таки, подавати на регламентний комітет (заяву) і вимагати вибачень , а також накладення можливих штрафів і санкцій за абсолютно сексистські і зневажливі висловлювання», – зазначила Клименко.

Зазначимо, під час інциденту у представників «Голосу» за Кабанова попросив вибачення заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Гео Лерос (фракція «Голос»).

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» на наступне засідання задля проведення додаткових консультацій.