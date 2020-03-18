Комітет Ради «пригальмував» зміни до мовного і освітнього законів

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики відклав ухвалення рішення щодо законопроекту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» на наступне засідання.

Відповідне рішення члени комітету хвалили під час засідання 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є пропозиція – відкласти ухвалення цього рішення для додаткових консультацій, перенести на наступне засідання комітету… До речі, щодо наступного засідання, буду пропонувати наступного тижня зібратися», – зазначив голова комітету Олександр Ткаченко.

Цю пропозицію підтримала більшість присутніх на засіданні членів профільного комітету.

Автор законопроєкту – член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція «Слуга народу») – пропонував рекомендувати парламенту ухвалити його в першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький (фракція «Європейська солідарність») вніс пропозицію взагалі відхилити цей законопроєкт.

Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун (фракція «Голос») поінформувала, що «освітній» комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися стосовно відповідного проєкту закону шляхом голосування.

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Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєструвано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5−11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.