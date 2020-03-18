Набрав чинності закон про повну середню освіту

Набрав чинності закон про повну загальну середню освіту.

Текст закону опубліковано 17 березня на порталі парламентської газети "Голос України".

Закон урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти сертифікації педагогічних працівників ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Законом визначається, що мовою освіти є державна мова, а також урегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

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Серед іншого, закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти й науки, крім випадків, визначених законодавством.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 січня ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту".