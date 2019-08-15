Дівчата краще складають ДПА, ніж хлопці — центр оцінювання

Дівчата продемонстрували вищі результати, ніж хлопці за результатами складання державної підсумкової атестації з української мови та літератури, історії України та математики.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“Їх результати (дівчат - ред.) на достатньому та високому рівні є трохи кращими, ніж у юнаків. Тоді як останні мають перевагу на початковому та середньому рівні”, - сказав Бойко.

Так , при складанні ДПА з української мови та літератури, за даними УЦОЯО, на високому рівні склали тестування 17,8% дівчат та 6,6% юнаків, на достатньому рівні українську мову та літературу знають 32,8% дівчат та 21,7% юнаків, середній рівень продемонстрували 47,8% юнаків та 39,5% дівчат. На початковому рівні українську мову та літературу склали 23,8% хлопців та 9,9% дівчат.

Бойко також відзначив, що за традицією найкращі результати при складанні ЗНО/ДПА демонструють випускники ліцеїв, коледжів, гімназій та шкіл, які здійснюють цілеспрямований набір на навчання до старшої школи найбільш підготовлених дітей — на високому рівні склали ДПА з української мови та літератури 32,1% випускників ліцеїв, гімназій,, 27,6% - випускники спеціалізованих шкіл, 17,8% випускники навчально-виховних комплексів, та 13,5% — випускники пересічних шкіл.

Заклади профосвіти, учні яких також складали ДПА з української мови, демонструють переважно середній рівень знань — 53,2%.

Загалом за кількістю абітурієнтів, які отримали результати високого рівня на ЗНО/ДПА з української мови та літератури, першість тримають Київ та Черкаська область, найменше абітурієнтів продемонстрували достатній, середній та високий рівень знань у Закарпатській, Рівненській, Чернівецькій областях.

З ДПА з історії України достатній рівень знань продемонстрували 46,6% тих, хто склав це тестування, та 43,4% - середній рівень. 10,8% учасників тестування з історії України продемонстрували високий рівень знань.

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З ДПА з математики на достатньому рівні знають цей предмет 31,5% абітурієнтів, які складали його, 12,9% - на високому рівні, 43% - на середньому.

Як відзначив Бойко, при складанні цих предметів кращі результати також демонструють дівчата: на достатньому рівні математику знають 35,8% дівчат та 26,8% хлопців, історію України 49,3% дівчат та 43,45 відсотка хлопців.