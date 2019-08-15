Лише один учасник ЗНО отримав 200 балів з трьох предметів

У зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року лише один учасник тестування отримав 200 балів з трьох предметів.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“Ми маємо одного учасника, який зареєструвався на три предмети й отримав три оцінки у 200 балів. Це дівчина зі звичайної харківської школи. Є 8 учасників, які отримали по 200 балів з двох предметів”, - сказав Бойко.

Загалом за даними УЦОЯО, 200 балів отримали 98 учасників тестування з математики, 17 - з української мови та літератури, 36 - з англійської мови, 13 - з історії України, 26 - з біології та 77 учасників тестування з хімії.