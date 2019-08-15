ЗНО з фізики: майже 11% абітурієнтів запросили тести російською

Майже 11% абітурієнтів запросили тести ЗНО з фізики російською мовою.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав директор УЦОЯО Валерій Бойко.

“УЦОЯО продовжує практику задоволення освітніх мовних потреб всіх категорій абітурієнтів в плані вибору мови, якою він хоче отримати зошит сертифікаційної роботи під час ЗНО. Заявлено, і ми це здійснюємо, переклад російською, румунською, молдовською, угорською, польською та кримськотатарською мовами. На жаль, вже декілька років поспіль ми не тестуємо абітурієнтів, які б обрали кримськотатарську мову як мову перекладу завдань ЗНО. Серед усіх предметів найбільше перекладів в першу чергу російською мовою, замовляють абітурієнти з природничо-математичних навчальних предметів”, - сказав Бойко.

Так, з фізики тести з ЗНО російською мовою запросили 10,9% учасників ЗНО, 8,3% учасників - тестування хімії, 8,6% учасників ЗНО - з математики, 6% - з географії, 6,6% - з біології, 3,4% - історії України. Водночас переклад тестів ЗНО угорською мовою запросили: з історії України, математики та фізики - по 0,2% учасників цих тестувань, з біології - 0,5%, з хімії та географії - по 0,1% тестування.

Загалом участь в основній сесії з української мови та літератури взяли 338 860 осіб, з історії України - понад 222 тис. осіб, з математики - понад 155 тисяч осіб.

Для складання ДПА у формі ЗНО більшість абітурієнтів надали перевагу історії України - 196 644 особи, математиці - 122 162 випускники.