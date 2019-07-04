У Міносвіти розповіли, як проходитиме ЗНО-2020

"Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня № 935 врегульовано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з 21 травня до 17 липня", - йдеться у повідомленні

Так, кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 11 навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Випускникам старшої школи закладів загальної середньої освіти 2020 року, а також учням (слухачам, студентам) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які 2020 року завершать здобуття повної загальної середньої освіти, результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти: українську мову і літературу; математику або історію України (на вибір учасника); ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

У 2020 році випускники закладів загальної середньої освіти, які бажають, щоб результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови їм було зараховано як оцінку за державну підсумкову атестацію, і вивчають цю мову на стандартному або академічному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного рівня. Випускники, які вивчають іноземну мову на профільному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного й профільного рівнів.

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Також 2020 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (української мови), математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) можуть зараховуватися як результати атестації для студентів закладів вищої освіти, які скористалися правом повторного складання ДПА у формі ЗНО.