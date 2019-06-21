МОН змінило терміни проведення творчих конкурсів для абітурієнтів

Цього року Міністерство освіти та науки змінило терміни проведення творчих конкурсів для вступу на бакалавра та молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти.

Порядок, який визначає процедуру конкурсу та реєстрації на нього, було розміщено у п'ятницю на сайті міністерства.

“Основна різниця організації творчих конкурсів, порівнюючи з попередніми роками, полягає у тому, що тепер заклади мають проводити їх у декілька потоків. Раніше виші визначали випробування за однією спеціальністю, інколи в один день, і вступники, особливо з інших регіонів, мали обирати один заклад. Склалася ситуація, коли вступник де-юре може подавати 7 заяв у різні виші, але де-факто не може реалізувати своє право через накладку у термінах творчих конкурсів. Зараз така проблема знімається”, - зазначив гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Зазначається, що попередньо заклади погоджували з МОН графіки творчих конкурсів за визначеними спеціальностями. Ознайомитися з ними у кожному окремому виші можна у розділі “Вступна кампанія 2019”.

Період проведення творчих конкурсів виглядає так: - для вступу на бюджет або контракт - з 1 до 10 липня (обов'язково);

- для вступу тільки на контракт - з 11 до 22 липня (для вступу на бакалавра; рішення про проведення приймає заклад);

- для вступу тільки на контракт - з 11 до 29 липня (для вступу на молодшого спеціаліста; рішення про проведення приймає заклад).

У МОН додали, що ще однією новацією є те, що під час прийому заявок заклади не можуть вимагати сертифікатів ЗНО, і у такий спосіб знімається залежність оцінки за творчий конкурс від результатів тестування.