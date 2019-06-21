МОН змінило терміни проведення творчих конкурсів для абітурієнтів
Порядок, який визначає процедуру конкурсу та реєстрації на нього, було розміщено у п'ятницю на сайті міністерства.
“Основна різниця організації творчих конкурсів, порівнюючи з попередніми роками, полягає у тому, що тепер заклади мають проводити їх у декілька потоків. Раніше виші визначали випробування за однією спеціальністю, інколи в один день, і вступники, особливо з інших регіонів, мали обирати один заклад. Склалася ситуація, коли вступник де-юре може подавати 7 заяв у різні виші, але де-факто не може реалізувати своє право через накладку у термінах творчих конкурсів. Зараз така проблема знімається”, - зазначив гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.
Зазначається, що попередньо заклади погоджували з МОН графіки творчих конкурсів за визначеними спеціальностями. Ознайомитися з ними у кожному окремому виші можна у розділі “Вступна кампанія 2019”.
Період проведення творчих конкурсів виглядає так: - для вступу на бюджет або контракт - з 1 до 10 липня (обов'язково);
- для вступу тільки на контракт - з 11 до 22 липня (для вступу на бакалавра; рішення про проведення приймає заклад);
- для вступу тільки на контракт - з 11 до 29 липня (для вступу на молодшого спеціаліста; рішення про проведення приймає заклад).
У МОН додали, що ще однією новацією є те, що під час прийому заявок заклади не можуть вимагати сертифікатів ЗНО, і у такий спосіб знімається залежність оцінки за творчий конкурс від результатів тестування.