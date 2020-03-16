Посольство Канади попри коронавірус продовжує стежити за “Мінськом” і реформами в Україні

Посольство Канади в Україні й в ситуації пандемії коронавірусу продовжує стежити за процесом мирного врегулювання в Мінську і реформами в Україні.

Про це диппредставництво повідомило у Twitter.

"Навіть коли ми концентруємось на викликах пандемії, Посольство Канади продовжує стежити за процесом мирного врегулювання в Мінську, за реформами, які впроваджують Верховна Рада та багато міністерств. Тривалий мир і сталі реформи потребують прозорості, демократичних процесів", - йдеться у повідомленні.

У Посольстві зазначили, що посол Канади в Україні Лариса Галадза продовжуватиме співпрацю із Офісом Президента України, Кабінетом міністрів, групою послів G7 та громадянським суспільством України навіть в режимі віддаленого спілкування.