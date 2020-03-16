Депутати на позачерговому засіданні Ради працюватимуть у масках

Народні депутати під час позачергового засідання Верховної Ради 17 березня працюватимуть у медичних масках.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради 16 березня.

"По-перше, завтра будуть маски. Вас забезпечать масками. І апарат так само... Пройшла дезінфекція і зали Верховної Ради, і кулуарів, і цього залу", - зазначив Разумков у відповідь на виступ голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця.

Так, Лубінець закликав Разумкова зобов'язати 17 березня усіх депутатів працювати в медичних масках.

Разумков доручив голові Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергію Кальченку передбачити можливість визнати як відсутність із поважних причин неявку на позачергове засідання деяких депутатів, які днями повернулись із закордонних відряджень і наразі скаржаться на погане самопочуття.

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"У нас є народні депутати, які повернулися з закордонних відряджень, які не досить добре себе почувають – і завтра їх не буде на позачерговому засіданні. Прошу розглянути на комітеті можливість визнати їх завтрашню відсутність як поважну причину, не враховуючи це в час розгляду питання про нарахування заробітної плати народним депутатам", - зазначив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 8:00 17 березня для розгляду шести питань і ухвалення рішень щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.

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11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

В Україні підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19, один з яких летальний.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.