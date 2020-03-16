Позачергова Рада збереться завтра
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні погоджувальної ради парламенту у понеділок, 16 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На позачергове засідання ВР на завтра будуть винесені лише позачергові невідкладні питання, пов'язані з врегулюванням або вирішенням питань, які виникли у зв'язку з епідемією коронавірусу", - сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
За його словами, порядок денний сформують шість питань щодо розгляду й ухвалення законопроєкту стосовно протидії коронавірусу, який наразі напрацьовується на комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, щодо зміни календарного плану третьої сесії парламенту, щодо відтермінування парламентських слухань, щодо розгляду законопроєктів №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я" та №2539 "Про зміни до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету", а також щодо розгляду законопроєкту стосовно підтримки вітчизняного бізнесу на період карантину.
Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.
На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії розповсюдженню коронавірусу у вівторок, 17 березня о 8:00.