Позачергова Рада збереться завтра

Верховна Рада збереться на позачергове засідання вранці, о 8:00, задля розгляду шести питань і ухвалення рішень щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні погоджувальної ради парламенту у понеділок, 16 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На позачергове засідання ВР на завтра будуть винесені лише позачергові невідкладні питання, пов'язані з врегулюванням або вирішенням питань, які виникли у зв'язку з епідемією коронавірусу", - сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, порядок денний сформують шість питань щодо розгляду й ухвалення законопроєкту стосовно протидії коронавірусу, який наразі напрацьовується на комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, щодо зміни календарного плану третьої сесії парламенту, щодо відтермінування парламентських слухань, щодо розгляду законопроєктів №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я" та №2539 "Про зміни до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету", а також щодо розгляду законопроєкту стосовно підтримки вітчизняного бізнесу на період карантину.

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Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

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На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії розповсюдженню коронавірусу у вівторок, 17 березня о 8:00.