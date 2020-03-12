Кабмін змінив керівника апарату Прем’єр-міністра

Кабінет Міністрів призначив новим керівником апарату Прем’єр-міністра Тетяну Кривенко.

Відповідне розпорядження №225 від 10 березня опубліковане на Урядовому порталі.

"Призначити Кривенко Тетяну Миколаївну на посаду керівника апарату Прем’єр-міністра України", - йдеться у документі.

Також Кабмін іншим розпорядженням звільнив з цієї посади Катерину Литвінчову.

Тетяна Кривенко раніше була керівником служби віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.

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Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні ВР, скликаному на вимогу Президента, депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Після Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України. Також ВР призначила новий склад Кабінету міністрів України.

Литвінчова працювала керівником апарату Прем'єр-міністра України з 3 вересня 2019 року.