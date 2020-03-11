МЗС радить українцям не їхати за кордон без нагальної потреби

Міністерство закордонних справ у зв'язку з поширенням коронавірусу радить українцям при будь-якій поїздці за кордон добре зважити, чи вона є конче необхідною.

Про це заявив на брифінгу у середу, 11 березня, Державний секретар МЗС Андрій Заяць, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом ситуація у світі дуже динамічно розвивається, тому загальний заклик, який Міністерство закордонних справ адресує громадянам України - добре зважити при будь-якій поїздці за кордон, чи вона є конче необхідною, і тоді приймати остаточне рішення", - сказав Заяць.

Він зазначив, що МЗС продовжує моніторинг ситуації в іноземних державах та інформувати про це громадян України, які там перебувають або планують закордонні подорожі.

У цьому контексті Заяць нагадав, що міністерство протягом останніх 48 годин видало рекомендації утриматися від поїздок до Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу та Ізраїлю, який запровадив 14-денний карантин для своїх громадян після повернення з-за кордону та іноземців при в'їзді в країну.

"Кожний іноземець, який приїздить в країну, має документально довести наявність місця проживання - готелю або іншого помешкання, де він може 14 днів перебувати в самоізоляції", - акцентував держсекретар МЗС.

Він також нагадав про необхідність мати медичну страховку при виїзді за кордон.