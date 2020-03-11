Новий міністр оборони звітує на комітеті Ради "за закритими дверима"

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховує новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана на своєму засіданні в закритому режимі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Так, згідно з порядком денним засідання, члени комітету заслуховують інформацію міністра Тарана щодо діяльності Міністерства оборони та шляхів реформування Збройних Сил України. Розгляд питання триває у закритому режимі. Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 11 березня, Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана колективу Міноборони. Читайте також: Новий міністр оборони посилить розвідку і зосередиться на озброєнні — експерт Верховна Рада 4 березня призначила міністром оборони Андрія Тарана за поданням Президента. Фото: mil.gov.ua