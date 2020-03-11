Новий міністр оборони звітує на комітеті Ради "за закритими дверима"
Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховує новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана на своєму засіданні в закритому режимі.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, згідно з порядком денним засідання, члени комітету заслуховують інформацію міністра Тарана щодо діяльності Міністерства оборони та шляхів реформування Збройних Сил України. Розгляд питання триває у закритому режимі.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 11 березня, Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана колективу Міноборони.
Верховна Рада 4 березня призначила міністром оборони Андрія Тарана за поданням Президента.
Фото: mil.gov.ua