Новий міністр оборони звітує на комітеті Ради

Новий міністр оборони звітує на комітеті Ради "за закритими дверима"

Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховує новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана на своєму засіданні в закритому режимі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, згідно з порядком денним засідання, члени комітету заслуховують інформацію міністра Тарана щодо діяльності Міністерства оборони та шляхів реформування Збройних Сил України. Розгляд питання триває у закритому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 11 березня, Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана колективу Міноборони.

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Верховна Рада 4 березня призначила міністром оборони Андрія Тарана за поданням Президента.

Фото: mil.gov.ua

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