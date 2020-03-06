Новий міністр оборони посилить розвідку і зосередиться на озброєнні — експерт

З призначенням міністром оборони Андрія Тарана посилиться військова розвідка, військово-технічне співробітництво й закупівля нових озброєнь, вважає Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) з міжнародних питань.

Експерт проаналізував діяльність попереднього міністра оборони та окреслив завдання і виклики для новопризначеного очільника МОУ на пресконференції 6 березня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Самусь зазначив, що попередній голова оборонного відомства Андрій Загороднюк був зосереджений на внутрішніх процесах реформування апарату, боротьбі з корупцією, соціальному захисті військовослужбовців, розв'язання проблем з землею та надлишковим майном Міноборони.

"Я не можу сказати, що це була проблема, яка заважала Україні вести війну з Російською Федерацією, тому що не сам міністр оборони виконує ці функції, є відповідні функціональні підрозділи. Але фокусування на внутрішньому реформуванні змістило акценти у виконанні функцій самого Міністерства оборони і означало зниження стратегічних активностей", - зазначив Самусь.

Він наголосив, що нинішній очільник Міноборони Андрій Таран - професійний розвідник, з досвідом роботи військовим аташе в США та ООН і служби в зоні АТО. З його призначенням слід чекати на чіткішу воєнну стратегію та реалізацію державної політики у сфері оборони, вважає експерт.

"Я очікую посилення воєнної розвідки, позицій інформаційно-аналітичного забезпечення Президента як верховного головнокомандувача, в тому числі з точки зору проведення переговорів у мінському й нормандському форматах, забезпечення розвідувальною інформацією щодо обстановки на Донбасі. Буде посилена роль Міністерства оборони у виробленні державного оборонного замовлення і виконанні координаційних функцій з точки зору військово-технічного співробітництва, формуванні пріоритетів розвитку військових озброєнь на стратегічно важливих напрямках", - зазначив Самусь.

Експерт також наголошує, що новий міністр оборони муситиме розв'язувати важливу проблему переоснащення армії, яка назріла давно: "Підходить час міняти радянську зброю, скільки б ми не говорили про модернізацію. За п’ять років настане межа, коли йтиметься про заміну авіаційної техніки, про корабельну йдеться вже давно, а також про сили ППО, артилерію і навіть стрілецьку зброю".

Самусь висловився за створення інституту віцепрем'єра в оборонній сфері, який відповідатиме за координацію розвитку державного й приватного секторів, створення рівних ринкових умов для західних партнерів та їхніх інвестицій.

«Якщо зараз у нас не з’явиться інститут віцепрем'єра, який створить сприятливу екосистему, щоб наші західні партнери інвестували в наші підприємства, організували спільне виробництво на наших і західних технологіях, через два-три роки української оборонної промисловості просто не стане», - вважає Самусь.

Він також сподівається, що новий міністр, маючи досвід роботи й ділові зв'язки в США, зможе налагодити постачання американських новітніх озброєнь в Україну.

Одним із головних зовнішніх викликів перед новим головою військового відомства експерт вважає події в Росії, які назвав "державним переворотом".

"Через зміни до конституції Путін прагне зцементувати свій режим, це б гарантувало перебування цього режиму максимально довгий час - навіть за умови його фізичного знищення. Йде перехід від авторитарної суверенної демократії до традиційної фашистської диктатури", - наголосив Самусь.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського призначила новим міністром оборони Андрія Тарана. За відповідне рішення проголосували 285 депутатів,

Таран народився 4 березня 1955 року. Навчався у Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі за фахом "військовий інженер-радіотехнік", у Військовій академії ППО Сухопутних військ ЗСУ за спеціальністю "Управління бойовими діями".

Працював в апараті Міноборони, у Головному управлінні розвідки Міноборони, в Центрі стратегічного планування та аналізу в РНБО, був військовим аташе при посольстві України в США, представником Міноборони при представництві України в ООН.

Читайте також: Секретар РНБО зустрівся з новими міністрами

З квітня по серпень 2015 року був представником України в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, із вересня по листопад 2015 року входив до складу робочої групи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

У грудні 2015 року Таран був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, де залишався до квітня 2016 року. Того ж року звільнений у запас у зв'язку з досягнення граничного віку генеральської служби.

У 2019-му генерал-лейтенант ЗСУ Таран очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка.