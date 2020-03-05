Секретар РНБО зустрівся з новими міністрами

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у четвер провів нараду з оновленим керівництвом оборонного та гуманітарного блоків держави.

У нараді взяли участь віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони, генерал-лейтенант Андрій Таран, міністр у справах ветеранів, генерал-лейтенант Сергій Бессараб, повідомляє пресслужба РНБО.

"Секретар РНБО України привітав новопризначених очільників оборонного та гуманітарного блоків. О. Данілов наголосив на першочерговості виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо посилення координації і взаємодії у вирішенні першочергових завдань", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед ключових завдань Данілов виокремив питання реінтеграції тимчасово окупованих територій, напрацювання дієвого закону про територіальну оборону, забезпечення військових на передовій сучасними видами озброєння та техніки, виконання ДОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні у середу, 4 березня, затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив депутатам Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.