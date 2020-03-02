РНБО готує аналітичну довідку для керівництва держави щодо коронавірусу

Рада національної безпеки і оборони постійно моніторить ситуацію з поширенням коронавірусу у світі та готує аналітичну довідку для керівництва України про можливості використання досвіду інших країн у протидії Covid-19.

Про це заявив представник РНБО Анатолій Бортницький під час позачергового засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації щодо підготовки України до можливого спалаху коронавірусу Covid-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На базі Апарату РНБО ще в середині січня була створена відповідна робоча група, основна мета якої - моніторити ситуацію навколо розвитку подій у світі, пов'язаних із поширення хвороб, викликах коронавірусом. Ми моніторимо ситуацію фактично по всьому світу, починаючи від Японії, країн Океанії, Південно-Східної Азії, Азії, Близького Сходу, Північної і Південної Америки”, - сказав він.

При цьому Бортницький відзначив Китай, який сьогодні став прикладом того, як на рівні держави була відпрацьована система комплексних заходів, що містить не тільки медичну галузь, а й сфери економічної діяльності, починаючи від промисловості, малого та середнього бізнесу, закінчуючи військовою сферою, а також Центральним банком. Ці заходи дозволяють не тільки не допустити розповсюдження коронавірусу, а й сприяють унеможливленню виникнення кризових ситуацій в економіці КНР, додав Бортницький.

Він повідомив, що за результатами цього моніторингу РНБО інформація щодня надається керівництву держави. “На сьогодні у нас накопичений достатній масив даних, вони перебувають в стані аналізу і найближчим часом рекомендації щодо того, що можливо використати в досвіді України, буде надано керівництву України”, - пообіцяв представник РНБО.

Як повідомлялося, станом на 2 березня у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 048 - летальні. Одужало вже 45 074 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.