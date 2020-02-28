Данілов не виключає, що в Україні будуть поодинокі випадки коронавірусу

Секретар РНБО вважає, що інфекція COVID-19 Україну не омине, але випадки захворювання будуть поодинокими.

Про це Олексій Данілов заявив у ефірі програми «Право на владу» на «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На превеликий жаль, поодинокі випадки захворювання... навряд чи ми з вами минемо це. Це буде майже у кожній країні. Але я можу сказати, що ми підготовлені, і підготовлені дуже і дуже потужно», - сказав Данілов.

Зокрема він запевнив, що медичні маски в Україні є в достатній кількості та закликав громадян не накопичувати їх: «Ми відкрили те, що було на бронюванні, у нашому держрезерві. Можу заспокоїти: маємо у достатній кількості цих масок. Не треба їх зараз по 100-200 штук накопичувати, складати. У разі потреби всі отримають необхідну допомогу від держави. І не треба роздмухувати паніку».

Данілов також наголосив, що українські вірусологи «дуже потужно» зустріли проблему коронавірусу.

«Ми розуміємо, які лікарні є, склад лікарів, кількість ліжок у тій чи іншій лікарні - усе це під контролем. І в разі необхідності… обов’язково буде реагування», - запевнив секретар РНБО.

Своєю чергою глава МВС Арсен Аваков нагадав, що вимірювання температури здійснюється в усіх громадян, які перетинають пункти пропуску на кордоні, а також на межі з окупованими територіями, у тому числі Кримом.

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«І завтра - ще кілька пунктів по РФ у нас залишилося, - ми їх також візьмемо під контроль. І в нас буде тотальний скринінг температури. Треба до цього поставитися спокійно, це майже не займає часу», - зазначив Аваков.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі лабораторно підтверджено 82 164 випадки зараження коронавірусом COVID-19. 2 801 хворий помер, 32 897 осіб одужали.

За інформацією міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, в Україні не зафіксовано жодного факту зараження коронавірусом.