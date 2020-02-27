На кордоні за добу температуру виміряли 75 тисяч особам

У пунктах пропуску через державний кордон минулої доби провели температурний скринінг усім 75 тис. людей, які в’їжджали в Україну.

Про це написав у Facebook голова ДПСУ Сергій Дейнеко

"У пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду забезпечено проведення температурного скринінгу усіх, хто в’їжджає в Україну. Додам, минулої доби на кордоні перевірено майже 75 тисяч людей", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого на координаційній нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова було ухвалене рішення про те, що Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я України проводитимуть температурний скринінг усіх громадян, які прибувають на територію України. Заходи пов'язані із розповсюдженням коронавірусу Covid-19.

27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: ДПСУ