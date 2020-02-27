Скалецька обіцяє розв'язати проблему нестачі медичних масок

Проблему браку медичних масок в аптеках уряд вирішуватиме з їх виробниками, але це не знімає з кожного громадянина відповідальності за своє здоров'я - та здоров'я довколишніх.

Про це в ефірі програми “Право на владу” на “1+1” повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, передає кореспондент Укрінформу.

“Маски - лише один із засобів захисту. Але ми проводимо наради, міжвідомчі в тому числі, щоб вирішити питання (нестачі масок в аптеках – ред.)… Це питання може бути вирішене, я думаю, що ми з виробниками, з урядом приймемо рішення. Але чи це зніме проблему, коли лікарі готові надати медичну допомогу - а пацієнти не звертаються? З ГРВІ, в ситуації з коронавірусом ключовим є вчасне звернення до лікаря. Я сподіваюся, громадяни цей епізод в нашій історії використають для зміни своєї моделі поведінки”, - сказала очільниця МОЗ.

Вона наголосила, що в суспільстві має бути розуміння того, що кожен сам несе відповідальність за своє здоров’я і мусить не займатися самолікуванням, а вчасно відвідувати лікаря. Під час епідемії, додала міністр, не слід перебувати в місцях скупчення людей, аби не поширювати хворобу.

“У такий спосіб ми маємо можливість один одному допомогти. Це не лише питання грипу, епідемії, це не лише питання коронавірусу - це питання поваги одне до одного в суспільстві”, - зазначила Скалецька.