В Україні немає жодного зафіксованого факту зараження коронавірусом — Скалецька

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявляє, що в Україні немає жодного зафіксованого факту зараження коронавірусом.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Станом на 18:00 в Україні немає жодного зафіксованого факту захворювання на коронавірус. Ми отримали від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків. У разі необхідності отримаємо ще більше", - зазначила міністр.

Вона додала, що деякі телеграм-канали сьогодні в другій половині дня почали розповсюджувати "інформацію" щодо начебто підтвердженого факту зараження вірусом Covid-19 в Україні. Але це не відповідає дійсності.

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Нагадаємо, станом на 27 лютого у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужало вже 32 897 осіб. В Україні, за даними МОЗ, жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, у Telegram створено фейковий канал, який від імені нібито Укрінформу публікує неправдиві новини.

Фото: Oleksandr Makhov, Facebook