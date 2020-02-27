В Україні затвердили стандарти надання меддопомоги хворим на коронавірус

МОЗ України визначило, хто є контактними особами з пацієнтом, хворим на коронавірусну хворобу, та затвердило критерії та стандарти надання медичної допомоги у випадках Сovid-19.

Відповідний наказ оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, контактною особою з пацієнтом, хворим на коронавірусну хворобу, вважається людина, яка: надає пряму медичну допомогу пацієнтам з Covid-19; працює з медичними працівниками, зараженими SARS-CoV-2; відвідує пацієнтів або перебуває в одному приміщенні з пацієнтом з Covid-19; спільно працює або навчається в безпосередній близькості з пацієнтом з Covid-19; мав спільну поїздку разом із пацієнтом Covid-19 в будь-якому транспорті; проживає в одному домогосподарстві з хворим на Covid-19 протягом 14 днів після виникнення симптомів у пацієнта.

Також наказом затверджується алгоритм спостереження та надання меддопомоги пацієнтам, яких госпіталізують в лікарню з підозрою на Covid-19, та пацієнтам, яким за рішенням медпрацівника, меддопомога надається в домашніх умовах; алгоритм визначення пацієнтів із тяжкою гострою респіраторною інфекцією, підозрюваних на Covid-19, порядок дій медпрацівника за появи симптомів Covid-19 у контактної особи; рекомендації та застереження з розміщення та догляду за пацієнтом з Covid-19 в домашніх умовах.

В документі також описані клінічні синдроми коронавірусної хвороби.

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