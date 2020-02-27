Відрізнити одразу симптоми грипу та коронавірусу неможливо — МОЗ

Симптоми грипу та коронавірусу неможливо відрізнити одразу.

Про це поінформував заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, коментуючи ситуацію з поширенням коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відрізнити відразу симптоми грипу та коронавірусу неможливо, тому що є певні симптоми і є певний туристичний або анамнез подорожі. І саме цей анамнез подорожі входить до питання клінічного визначення випадку, і він повинен відображати. Раніше було, наприклад, коли з'являлися температура, кашель та інші симптоми пневмонії тяжкої, тоді відразу цей випадок відносили до підозрілих і далі відбувалося опитування: чи відвідувала людина Китайську Народну республіку, а зараз розширено перелік тих країн, що зафіксовано як внутрішні країни передачі”, — зазначив Ляшко.

При цьому він нагадав, що способами запобігання коронавірусу є дотримання правил особистої гігієни, а також “захист відстанню”, коли із людиною, яка має симптоми грипоподібного захворювання, необхідно спілкуватися на відстані в півтора-два метри, провітрювання приміщень і вологе прибирання.

Як повідомлялося, напередодні італійські ЗМІ поінформували про госпіталізацію українки із коронавірусом. Загалом в Італії кількість людей, інфікованих вірусом Covid-19, перевищила 450 осіб.

У світі станом на 27 лютого підтверджено 82 тис. 140 випадків зараження коронавірусом, понад 2800 хворих померли, 32 тис. 755 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: АА