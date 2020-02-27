Обережно: у Telegram створили фейковий канал Укрінформу

У Telegram створено фейковий канал, який від імені нібито Укрінформу публікує неправдиві новини.

Ми свідомо не пишемо його назву, однак просимо наших читачів бути уважними – написання назви фейкового каналу відрізняється від написання слова «Укрінформ» одним знаком. Крім того, цей телеканал не містить нашого фірмового логотипа – стилізованої англійської літери U.

У зв’язку з цим наголошуємо, що телеграм - канал Укрінформу міститься за посиланням - і має такий дизайн:

Укрінформ звернеться до правоохоронних органів з проханням розслідувати цю справу.