Зеленський представив нового міністра оборони

Зеленський представив нового міністра оборони

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана колективу Міноборони.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується пріоритетів роботи нового міністра, я почну з головного - це забезпечення високої обороноздатності України", - сказав глава держави.

Він привітав Тарана з призначенням і побажав йому сил, витримки і сталевого духу.

“Для мене найважливіше і це моя відповідальність, найважливіше було саме, як відноситься саме армія до міністра оборони. Ми розуміємо, що міністром оборони повиннна бути, згідно з натівськими стандартами, цивільна людина, але у нас іде війна і для мене дуже важливо, щоб армія поважала міністра оборони”, - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що подання кандидатуру міністра оборони, згідно з Конституцією, належить до повноважень Президента, і розповів, що провів багато консультацій перед призначення нового очільника Міноборони.

“Я проводив багато консультацій разом із начальником Генштабу і тому я хочу сказати, що новий міністр оборони - і моя відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу”, - додав Зеленський.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 4 березня призначила міністром оборони Андрія Тарана за поданням Президента.

Таран народився 4 березня 1955 року в Німеччині в родині військового.

Протягом 1972–1977 рр. навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі за фахом "військовий інженер-радіотехнік". Після служби в армії у 1987 році закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ ЗСУ за спеціальністю "Управління бойовими діями".

У 1992–1995 рр. Таран працював в апараті Міноборони. В цей же час у 1993 р. пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин для дипломатичної служби.

У 1994 році — співробітник Головного управління розвідки Міноборони.

Протягом 1995–1996 років навчався у Вашингтоні в Національному університеті оборони США, де здобув ступінь магістра за спеціальністю "Стратегія національних ресурсів".

2008–2011 рр. — заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

В 2011–2014 рр. — представник Міноборони при представництві України в ООН.

З квітня по серпень 2015 р. - представник України в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

З вересня по листопад 2015 р. був призначений до складу робочої групи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську.

У грудні 2015 р. призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку обіймав до квітня 2016 р.

У 2016 р. звільнений в запас у зв'язку з досягнення граничного віку генеральської служби.

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