У Мінську зустрічаються підгрупи ТКГ
Укрінформ
У столиці Білорусі Мінську проходить зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України.
Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, попереднє засідання ТКГ відбулося 26 лютого. На ньому обговорювалися питання про додаткові ділянки розведення сил і засоби, новий обмін утримуваними особами, забезпечення ефективного пошуку безвісти зниклих, можливість відкриття нових пунктів пропуску через лінію розмежування.
Водночас Президент України Володимир Зеленський висловив надію на проведення в березні обміну заручниками.