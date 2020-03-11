У Мінську зустрічаються підгрупи ТКГ

У столиці Білорусі Мінську проходить зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України.

Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter.

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, попереднє засідання ТКГ відбулося 26 лютого. На ньому обговорювалися питання про додаткові ділянки розведення сил і засоби, новий обмін утримуваними особами, забезпечення ефективного пошуку безвісти зниклих, можливість відкриття нових пунктів пропуску через лінію розмежування.

Водночас Президент України Володимир Зеленський висловив надію на проведення в березні обміну заручниками.