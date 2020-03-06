Дискусію щодо точок розведення військ на Донбасі продовжать у Мінську — Кулеба

Дискусія щодо трьох наступних точок розведення військ у зоні конфлікту на Донбасі буде продовжена на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є три додаткові точки, де ми хочемо проводити розведення, вони обговорюються. 11 березня має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, де ця дискусія буде продовжена", - сказав Кулеба.

Він додав, що ми «дуже чітко і планово» ідемо шляхом реалізації ініціатив Президента Володимира Зеленського, спрямованих на встановлення миру в Україні.

"Але найголовніше, що мир – це відновлення територіальної цілісності (України), ми завжди повинні про це пам’ятати. Але ми не маємо справу з легким партнером – будемо розмовляти, будемо шукати розв’язки, тому що наша мета зрештою – це саме наша держава", - зазначив глава МЗС.