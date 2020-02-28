США в ОБСЄ: Для миру на Донбасі Росія мусить проявити таку ж політичну волю, як Україна

Для врегулювання конфлікту на Донбасі Росія повинна проявити політичну волю, як це вже зробила Україна.

Про це заявив повірений у справах місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Настав час, аби Москва проявила таку саму політичну волю, як і Україна. Натомість Росія прагне підірвати прогрес у напрямку мирного врегулювання шляхом поширення брехні, намагаючись перекласти відповідальність за насильство на Україну", - заявив дипломат, коментуючи ескалацію ситуації на Донбасі.

Він нагадав, що під час "нормандського саміту" 9 грудня минулого року Росія та Україна взяли на себе зобов'язання щодо впровадження повного та всеосяжного режиму припинення вогню до кінця 2019 року. Однак, за його словами, періоди відносного спокою перериваються сплесками насильства, "які підривають дипломатичні зусилля припинити цей конфлікт шляхом переговорів".

Кеміан указав також на те, що російські маріонетки на Донбасі намагаються примусити Київ прийняти пакет стосовно розведення сил - замість добросовісно вести переговори про конкретні ділянки.

"США закликають Росію до справді конструктивної взаємодії, яка дасть можливість мирного врегулювання цього багаторічного конфлікту", - заявив американський дипломат.