ЄС закликає Росію змусити бойовиків дотримуватися перемир’я на Донбасі

ЄС закликає Росію змусити бойовиків дотримуватися перемир’я на Донбасі

Укрінформ
Європейський Союз рішуче засуджує ескалацію насильства на Донбасі та закликає Росію забезпечити, щоб підтримувані нею збройні формування повністю дотримувалися режиму припинення вогню.

На цьому наголошується у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 27 лютого, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми рішуче засуджуємо таку збройну ескалацію та спроби наступу, оскільки вони демонструють відсутність прихильності до виконання Мінських домовленостей та заходів, узгоджених на "нормандському саміті" у грудні. Ми закликаємо сторони повністю дотримуватися своїх підтверджених зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію застосувати свій вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити повне виконання режиму припинення вогню", - заявили в ЄС з приводу збройної ескалації в районі Золотого 18 лютого.

У Євросоюзі також наголосили на необхідності добросовісного виконання зобов’язань в рамках Мінських домовленостей, у тому числі взятих на саміті Нормандської четвірки 9 грудня.

"Дотримання попередніх домовленостей є необхідною умовою для формування довіри та подальших кроків. У цьому контексті ЄС високо цінує конструктивний підхід України та закликає Росію діяти так само", - зазначається у заяві.

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У ЄС підкреслили, що конфлікт на Сході України та незаконна анексія Кримського півострова "залишаються кровоточивою раною на європейському континенті з великою кількістю людських жертв, яка зростає щотижня".

"Нагальна необхідність покласти край цьому конфлікту є очевидною. У цьому контексті ми підкреслюємо важливість того, щоб цей конфлікт зберігався в центрі уваги міжнародної спільноти, зокрема ООН, як це було минулого тижня в Нью-Йорку. Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку міжнародних дипломатичних зусиль у рамках Нормандського процесу та Тристоронньої контактної групи", - йдеться у заяві.

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