Кулеба визначив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС

Новопризначений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав п’ять пріоритетів у своїй роботі на цій посаді.

Про це він написав у Facebook.

“Ви чули головні слова Президента: курс України у зовнішній політиці залишається незмінним. Це, зокрема, означає, що ми продовжуємо рух до ЄС і НАТО”, - зазначив він.

Першим пріоритетом Кулеба назвав мир, безпеку і територіальну цілісність України.

На другому місці - економічна дипломатія з особливим фокусом на торгівлі, залученні інвестицій в Україну та підтримці промисловості.

Міністр підкреслив, що особливо великі можливості він бачить у Південно-Східній Азії, “але й інші частини світу не забуватимемо”.

За його словами, там, де є можливості для українського бізнесу, працюватиме і українська дипломатія.

Голова зовнішньополітичного відомства також має просувати публічну дипломатію, “аби світ нами захоплювався і бачив нас не лише як жертву агресії, а й привабливу країну можливостей”.

Кулеба запевнив, що дипломати робитимуть усе, щоб кожен українець пишався Батьківщиною.

“Я буду активно заохочувати закордонних українців не розривати зв’язки з Батьківщиною. Аби мотивувати кожного, хто хотів би повернутися додому. Аби надихати кожного, хто готовий бути адвокатом України в країні свого проживання”, - наголосив міністр.

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Він подякував Президенту і депутатам за довіру: “Для мене це честь, відповідальність і можливості”.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 березня, Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну України, який очолив Денис Шмигаль. Колишній глава МЗС Вадим Пристайко став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У свою чергу, Дмитро Кулеба, який займав цю посаду, став міністром закордонних справ.