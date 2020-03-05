Глава МЗС Латвії подякував Пристайку і зідзвонився з Кулебою

Глава латвійського МЗС Едгар Рінкевічс подякував за хорошу співпрацю колишньому українському колезі Вадиму Пристайку, привітав з призначенням на посаду глави українського МЗС Дмитра Кулебу і підтвердив незмінну підтримку України та її територіальної цілісності.

Про це Рінкевічс написав в Twitter.

«Велике дякую, В. Пристайко, за хорошу співпрацю, яка була у нас протягом вашого перебування на посаді міністра закордонних справ України, вітаємо з новим призначенням! Ласкаво просимо на борт, Дмитре Кулеба, сподіваємося на тісну співпрацю, що просуває спільні інтереси і двосторонні латвійсько-українські відносини », - написав Рінкевічс.

Пізніше він додав, що вже відбулася телефонна розмова з Кулебою, в ході якої, крім привітань, Рінкевічс «підтвердив незмінну підтримку Латвією України, її територіальної цілісності і обговорив порядок денний двостороннього співробітництва».

У відповідному твіті Кулеба подякував за привітання, а також підкреслив, що двосторонні відносини України та Латвії будуть і далі зміцнюватися.

Як повідомляв Укрінформ, у середу став відомий затверджений парламентом новий склад Кабміну України, який очолив Денис Шмигаль. Колишній глава МЗС Вадим Пристайко став віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У свою чергу, Дмитро Кулеба, який займав цю посаду, став міністром закордонних справ.