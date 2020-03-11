У "Слузі народу" закликали не давати партіям регіональні назви

Перший заступник голови фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко закликав не використовувати місцеву топоніміку в назвах партій.

Про це він сказав під час засідання «круглого» столу на тему «Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До чого б я закликав - поки що це на моральному, психологічному рівні, але може, це на рівні закону зробити - це все-таки не використовувати місцеву топоніміку в назвах партій. Тому що партія «За Луганщину», «За Крим» - в таких назвах є вже натяк на певну відцентровість. Таких би натяків я би все-таки уникав», - зауважив Корнієнко.

Водночас на сайті Мін'юсту зазначені зареєстрованими ціла низка партії з місцевими топонімами в назвах: Всеукраїнське об’єднання «Черкащани», партії «Біла Церква разом», «Кияни передусім!», «Патріоти Волині», «Херсонці», «Наш дім – Одеса», «Ми – кияни», «За Одещину» тощо.

Як повідомлялося, Олександр Корнієнко заявив, що вважає за необхідне скоротити кількісний склад депутатів обласних рад на 10-15% задля поліпшення ефективності їхньої роботи.