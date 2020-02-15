"Слуга народу" переобрала вищу раду партії

Політична партія "Слуга народу" переобрала Вищу раду політсили, розширивши її склад до восьми осіб.

Відповідне рішення з'їзд партії ухвалив у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є пропозиція збільшити кількість вищої ради: зараз вона була чотири людини, які обираються з'їздом, і голова входить за посадою, тобто п'ять осіб. Із метою збільшення ефективності управління і політичної роботи пропонується збільшити кількісний склад ради до восьми осіб, які обираються з'їздом", - зазначив голова партії Олександр Корнієнко.

Далі він запропонував на розгляд кандидатури членів Вищої ради партії, це: народний депутат Артем Культеко, народний депутат Олександр Качура, народний депутат Анатолій Остапенко, Сергій Кострійчук, народний депутат Ольга Коваль, народний депутат Євгенія Кравчук, народний депутат Роман Грищук і народний депутат Вадим Галайчук.

З'їзд партії "Слуга народу"/ Фото: Євген Котенко

Як повідомлялося, 15 лютого у Києві в КВЦ "Парковий" проходить з'їзд партії "Слуга Народу".