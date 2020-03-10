У “Слузі народу” пропонують скоротити кількість депутатів облрад

Перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає за необхідне скоротити кількісний склад депутатів обласних рад на 10-15% задля поліпшення ефективності їхньої роботи.

Таку думку політик висловив 10 березня під час засідання "круглого" столу на тему "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо представництва та кількісного складу моя думка не дуже популярна у Верховній Раді, на жаль. Я би дещо зменшив кількісний склад на 10-15%, враховуючи статистику реальної роботи рад. Ми проаналізували обласні, міські ради, то чим нижче рівень, тим краще, до речі, тому тут чим нижче рівень, тим менше я би скорочував. Тому що сільські, селищні ради, там люди ходять гарно; не ходить, може, одна людина, яка захворіла або в неї є поважна причина якась. А от обласні ради, там десь так чверть - третина людей пасують. Тут питання ефективності. Навіщо додаткові ресурси витрачати? Тому що секретаріати і вся обслуговуюча система від кількості депутатів теж залежить", - пояснив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 2020 року чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня. Центральна виборча комісія 12 лютого ухвалила рішення про те, що наступні перші вибори в об'єднаних територіальних громадах мають відбутися одночасно з черговими місцевими виборами в Україні.