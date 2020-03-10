Місцеві вибори біля лінії розмежування: у Раді планують створити робочу групу

У Верховній Раді планують створити міжвідомчу робочу групу задля напрацювання рішення щодо можливості проведення місцевих виборів у територіальних громадах на контрольованій Україною території біля лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях.

Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко 10 березня під час засідання "круглого" столу на тему "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори".

"Щодо Донецької та Луганської областей, ми розуміємо, що в нас є така в країні ситуація, і це, на жаль, не може розглядатися окремо від усього мирного процесу, який відбувається. Будемо дивитися, як мирний процес буде відбуватися, будемо приймати рішення разом - депутати всі в залі (засідань Верховної Ради, - ред.). Єдине що - технічні моменти: ми зараз з командою працюємо над цим, щоб покращити. І другий момент - політико-самоврядуванський: у нас там є низка громад біля лінії розмежування, нам треба розуміти, яким чином там проводити вибори, тобто яка там зараз безпекова ситуація для виборів. Тому що, знов-таки, вибори з проблемою безпековою краще не проводити на місцевому рівні, відтермінувати або що. Думаю, що ми створимо таку міжкомітетську і міжвідомчу групу із кількох комітетів, які цим займаються, тобто комітет із окупованих територій, наш комітет (з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, - ред.), хто виборами займається, також із віцепрем'єром новопризначеним ми це скомунікуємо, з його міністерством з реінтеграції для того, щоб ці рішення напрацювати, теж їх паралельно видати", - пояснив Корнієнко.

Попередньо передбачається, що до складу міжвідомчої робочої групи може увійти віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 12 лютого ухвалила рішення про те, що наступні перші вибори в об'єднаних територіальних громадах мають відбутися одночасно з черговими місцевими виборами в Україні.

2020 року чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня.