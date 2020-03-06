Меркель запросила Шмигаля до Німеччини

Канцлер ФРН Ангела Меркель привітала нового Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з призначенням на цей пост і висловила побажання поглиблення двосторонніх відносин.

Про це йдеться у листі на сайті глави німецького уряду.

"Ми хотіли б ще більше поглибити наші двосторонні відносини. Ми хочемо в майбутньому ще більше використовувати можливості тісного економічного співробітництва", - йдеться у вітальному посланні.

Меркель зазначила, що німецько-українські двосторонні відносини досягли високого рівня завдяки дедалі тіснішій співпраці в останні роки.

Вона запевняє, що Федеральний уряд продовжуватиме підтримувати очільника українського уряду та весь український уряд, особливо у сферах децентралізації, енергоефективності, боротьби з корупцією та судової влади.

Щоб обговорити ці та інші теми, Меркель, за її словами, буде рада вітати нового українського Прем’єра у Берліні. Строки візиту поки не називаються, але як стало відомо кореспонденту Укрінформу, до зміни уряду обговорювався кінець березня.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні ВР 291 голосом “за” Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України — міністра розвитку громад та територій України. Парламент цього ж вечора затвердив склад нового уряду, але чотири посади міністрів залишилися вакантними.

Фото: DPA