На посаду канцлера Німеччини з’явився ще один кандидат

Голова комітету Бундестагу із питань зовнішньої політики Норберт Реттген висунув свою кандидатуру на посаду нового голови Християнсько-демократичного союзу і канцлера.

Про це він заявив на пресконференції в Берліні у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні зранку я представив свою кандидатуру керівництву партії… Я вступаю в цю конкурентну боротьбу з моїм досвідом у різних сферах, з моїми спроможностями та моїми недоліками", - сказав Реттген.

На його думку, нового главу партії необхідно обрати ще до літніх канікул, для цього потрібно скликати позачерговий з’їзд. Найскоріше обрання керівника партії вкрай важливо, адже від Німеччини значною мірою залежатиме, як буде розвиватися Європа та євроатлантичні відносини, вважає новий претендент.

Говорячи про аргументи на користь найскорішого обрання керівника ХДС, Реттген зробив особливий наголос на такому виклику, як Росія, зокрема її дії в Сирії, де Москва "вчиняє злочини проти людства".

До цього часу називалися лише три кандидатури на посаду лідера ХДС та канцлера - це Фрідріх Мерц, Єнс Шпан та Армін Лашет.

Про відставку Аннегрет Крамп-Карренбауер з посади голови ХДС стало відомо минулого тижня. Політик відмовилася й від висунення своєї кандидатури на пост канцлера.