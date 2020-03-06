Кислиця порівняв виступ Росії в Радбезі ООН з фільмами жахів Хічкока

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія використовує прийоми із "фільмів жахів", коли говорить про ситуацію в Криму, й порадив Москві не плутати свої вимисли з реальністю, яку підтверджують офіційні звіти ООН та інших міжнародних організацій.

Про це український дипломат заявив під час засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Криму у відповідь на виступ російського представника.

"Російська Федерація говорила про "фантастику", про "історії жахів" (в Криму – ред.), і я хочу сказати, що у виступі РФ були заяви, які не мають нічого спільного з реальністю. А реальність – це те, що ми читаємо в доповідях Генерального секретаря ООН, підготовлених на виконання відповідних резолюцій Генасамблеї", - зауважив представник України.

Як підкреслив Кислиця, росіяни використовують прийоми з фільмів Хічкока, так звані "макгаффіни" (об'єкти, важливі для загострення сюжету), щоби відвести увагу від справжнього розвитку подій, але це в них погано виходить.

"Макгаффіни застосовують для закрутки сюжету – у цьому випадку сюжету, який пише окупаційна влада на Кримському півострові. Однак, як і в кіноіндустрії, "макгаффіни" мають мало спільного зі справжньою історією. Сценаристи з них нікудишні", - зауважив Кислиця.

Як повідомляв Укрінформ, Рада Безпеки ООН зібралася в п'ятницю на засідання за формулою Арріа з метою розгляду порушень прав людини в анексованому Росією Криму і шляхів деокупації півострова.