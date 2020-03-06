Кислиця: Позиції Росії в ООН насправді є сумними

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав "сумними" позиції Росії в Об'єднаних Націях і на доказ цьому навів приклади провалів у спробах російської дипломатії виправдати агресію проти України та анексію Криму.

Про це Кислиця розповів в ексклюзивному коментарі Укрінформу напередодні чергового засідання РБ ООН по ситуації в Криму.

"Позиції Росії в ООН насправді є сумними попри те, що росіяни намагаються впевнено видавати бажане за дійсне", - зауважив глава української дипломатичної місії при ООН.

Він зазначив, що це підтверджують шість прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій по Криму, дві з яких засуджують мілітаризацію Росією українського півострова, чотири стосуються порушень прав людини окупаційною владою.

"Подивіться на клуб країн, які підтримують Росію – Північна Корея, Венесуела, Сирія", - продовжив Кислиця. За його словами, Кремль може пишатися такими поплічниками.

Він також звернув увагу на останнє засідання Ради Безпеки ООН, ініційоване Москвою щодо ситуації на Донбасі, "яке показало, що жоден з членів Радбезу не вирішив за потрібне підтримати Російську Федерацію".

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При цьому, постпред України при ООН визнав, що це не означає готовності всіх членів РБ ООН підписатися під українською позицією, "але знову – жоден із них не підтримав РФ".

Разом з тим, за словами дипломата, це не означає, що українська сторона досягла максимуму. Це, скоріше, можна порівняти з прислів'ям, що крапля камінь точить, зауважив Кислиця. "Наша мета, щоби ця крапля точила камінь щодня в Організації Об'єднаних Націй, і ми знесилювали агресора й нашого опонента", - зауважив він.

Дипломат підкреслив, що станом на сьогодні Україні вдається зберігати пріоритетність цього питання в штаб-квартирі ООН. "Про це свідчить зокрема й останній розгляд Генеральною Асамблеєю пункту порядку денного про ситуацію на окупованих територіях. Це було вже друге засідання, на якому кількість країн, що бажали висловитися, була більшою – на відміну від минулого року", - зауважив Кислиця.

Постійний представник України також підкреслив, що "ООН важлива тим, що приймає рішення, які мають системоутворюючий характер". А це, своєю чергою, матиме вплив на судову практику й на рішення, які прийматимуться міжнародними трибуналами, "коли ми повернемо контроль над окупованими територіями та розглядатимемо питання про реституцію, репарацію й таке інше".

Кислиця також розповів про основні очікування від засідання по Криму, запланованого на п'ятницю в Раді Безпеки ООН за формулою Арріа за ініціативи Естонії.

"Ми очікуємо консолідації позиції в рамках Об'єднаних Націй щодо окупованого Криму, щодо відповідності дій України, союзників і партнерів нормам Міжнародного права, коли мова йде про деокупацію півострова, а також щодо оцінки ситуації в окупованому Криму", - підкреслив Сергій Кислиця.

Як повідомляв Укрінформ, під час засіданні РБ ООН за формулою Арріа в п'ятницю українську сторону представлятимуть, зокрема, Постійний представник Президента України в Криму, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу та представники українських неурядових організацій.