Кислиця пояснив, чому Україні потрібна постійна увага ООН до агресії Росії

Одним із завдань української дипломатії є збереження уваги ООН до питання війни Росії проти України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив новопризначений постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи розгляд питання на засіданні Генасамблеї ООН «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» 20 лютого.

«Одним із завдань української дипломатії є збереження на порядку денному Генеральної Асамблеї ООН уваги до питання війни Росії проти України та деокупації захоплених територій», - зазначив він. За його словами, кількість промовців та тривалість дискусії «свідчать про те, що увага до цієї проблеми не тільки зберігається, а й навіть посилюється» (з українського питання виступило близько 30 промовців, дискусія тривала майже 5 годин. - ред.).

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Інтерес з боку ООН до цього питання «ще й тому важливий, що Генасамблея ухвалює основоположні рішення, котрі потім стають частиною нашої і доказової бази, і аргументації в міжнародних трибуналах», наголосив Кислиця.

За його словами, інтерес ООН до проблеми агресії РФ проти України також важливий з точки зору перспективи. «Адже закінчення війни - це не лише досягнення миру, що є найголовнішим, а це ще й багато роботи після самої війни, ліквідація її наслідків». ООН має широкий набір і технологій, і засобів, а також досвід, додав постпред. Також Кислиця наголосив, що без активної участі ООН у реінтеграції Донбасу, у його відновленні, Україні буде значно складніше й дорожче подолати цю проблему.