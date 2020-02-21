Кислиця вручив вірчі грамоти генсеку ООН

Новопризначений постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вручив вірчі грамоти генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу.

Як повідомив Кислиця в інтерв’ю Укрінформу, під час церемонії вручення грамот він мав коротку розмову з генсеком ООН.

"Оскільки я знаю генерального секретаря певну кількість років, зустріч була дуже тепла. Ми тривалий час співпрацювали з багатьох питань. Хочу нагадати, що Україна бере участь в одній з найголовніших сфер діяльності ООН — в операціях з підтримання миру", - сказав постпред. За його словами, "дуже високо цінується те", що, попри війну на сході країни, "ми продовжуємо надавати свої ресурси, зокрема в Африці, для операцій з підтримання миру".

Читайте також: Пристайко і генсек ООН обговорили російську агресію проти України

Кислиця та Гутерреш також обговорили майбутні контакти на високому рівні між ООН та Україною. Це питання, за словами постпреда, порушувалося й під час переговорів генерального секретаря з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, який нині перебуває у США.

“На сьогодні наша участь в ООН — це не якась академічна чи теоретична справа. Це питання виживання нашої країни та закінчення війни. І це той головний пріоритет у моїй роботі, чого очікує від мене керівництво країни. Цим я передусім і займатимуся в ООН", - наголосив Кислиця.