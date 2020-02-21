Кислиця вручив вірчі грамоти генсеку ООН

Кислиця вручив вірчі грамоти генсеку ООН

Укрінформ
Новопризначений постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вручив вірчі грамоти генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу.

Як повідомив Кислиця в інтерв’ю Укрінформу, під час церемонії вручення грамот він мав коротку розмову з генсеком ООН.

"Оскільки я знаю генерального секретаря певну кількість років, зустріч була дуже тепла. Ми тривалий час співпрацювали з багатьох питань. Хочу нагадати, що Україна бере участь в одній з найголовніших сфер діяльності ООН — в операціях з підтримання миру", - сказав постпред. За його словами, "дуже високо цінується те", що, попри війну на сході країни, "ми продовжуємо надавати свої ресурси, зокрема в Африці, для операцій з підтримання миру".

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Кислиця та Гутерреш також обговорили майбутні контакти на високому рівні між ООН та Україною. Це питання, за словами постпреда, порушувалося й під час переговорів генерального секретаря з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, який нині перебуває у США.

“На сьогодні наша участь в ООН — це не якась академічна чи теоретична справа. Це питання виживання нашої країни та закінчення війни. І це той головний пріоритет у моїй роботі, чого очікує від мене керівництво країни. Цим я передусім і займатимуся в ООН", - наголосив Кислиця.

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