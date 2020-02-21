Пристайко і генсек ООН обговорили російську агресію проти України

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко та Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш обговорили шляхи зміцнення співпраці між Україною та ООН.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Глава МЗС, зокрема, відзначив вагому роль ООН у наданні гуманітарної допомоги українському цивільному населенню, постраждалому внаслідок російської агресії, а також підтримці зусиль уряду України у здійсненні реформ і досягненні Цілей сталого розвитку.

"Упевнений, що світова організація може відігравати активну роль й на інших напрямах врегулювання російсько-українського конфлікту, зокрема у контексті можливого розгортання операції з підтримання миру, а також у відновленні та реінтеграції постраждалих регіонів України", - підкреслив Пристайко.

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Зі свого боку, Гутерреш підтвердив відданість резолюціям ООН щодо поваги суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, а також запевнив у подальшій готовності надавати практичну допомогу українцям у ці непрості часи.