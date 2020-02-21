Пристайко і генсек ООН обговорили російську агресію проти України
Про це повідомляється на сайті МЗС.
Глава МЗС, зокрема, відзначив вагому роль ООН у наданні гуманітарної допомоги українському цивільному населенню, постраждалому внаслідок російської агресії, а також підтримці зусиль уряду України у здійсненні реформ і досягненні Цілей сталого розвитку.
"Упевнений, що світова організація може відігравати активну роль й на інших напрямах врегулювання російсько-українського конфлікту, зокрема у контексті можливого розгортання операції з підтримання миру, а також у відновленні та реінтеграції постраждалих регіонів України", - підкреслив Пристайко.
Зі свого боку, Гутерреш підтвердив відданість резолюціям ООН щодо поваги суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, а також запевнив у подальшій готовності надавати практичну допомогу українцям у ці непрості часи.