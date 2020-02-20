Вісім країн підтримали Україну в ООН та засудили агресію Росії

Вісім північно-балтійських країн висловлюють рішучу підтримку суверенітету й територіальній цілісності України.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це йшлося у спільній заяві Естонії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвергії та Швеції, озвученій політичним директором МЗС Естонії Лембітом Уібо на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

“Сьогодні, вшановуючи шосту роковину трагічних подій на Майдані та початку російської агресії проти України, північно-балтійські країни підтверджують свою міцну підтримку суверенітету Україну, її незалежності та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів, у тому числі територіальних вод”, - сказав Уібо.

Як наголосив дипломат, північно-балтійські країни засуджують "незаконну анексію Росією Автономної республіки Крим та міста Севастополь та рішуче налаштовані втілювати політику ЄС щодо невизнання, у тому числі й стосовно обмежувальних заходів".