Україні потрібна міжнародна присутність уздовж кордону з мандатом ООН — Пристайко

Не можна сподіватися на мир, поки кордон відкритий для російських військових та зброї, міжнародна присутність уздовж українсько-російського кордону з мандатом ООН могла б стати належною відповіддю.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Навряд чи можна сподіватися на мир, поки 400-кілометрова ділянка українсько-російського державного кордону залишається відкритою брамою для російської зброї та військових. Міжнародна присутність уздовж кордону з мандатом ООН могла б стати належною відповіддю», - сказав міністр.

Ми готові до діалогу з жителями Донбасу, зазначив він, «але не з фальшивими маріонетками». За його словами, цей діалог повинен включати всіх, хто тимчасово переміщений з Донбасу в межах України. «Голос цих внутрішньо переміщених осіб також повинен бути почутий у Мінську», - сказав Пристайко.

За його словами, в Україні з нетерпінням чекають проведення місцевих виборів на всій території України. Однак без основних безпекових та політичних передумов населення Донбасу, включаючи тих, хто був змушений покинути свої домівки, не матиме шансу зробити демократичний вибір на виборах, які повинні бути підтверджені Україною та міжнародною спільнотою як легітимні, такі, що відповідають прийнятим та визнаним стандартам, додав міністр.

«Ось чому принцип «спочатку безпека», на якому ґрунтується логіка Мінських угод, залишається основою мирного врегулювання», - сказав Пристайко. - Росія повинна негайно виконати домовленості щодо безпеки, досягнуті лідерами нормандської четвірки, оскільки немає іншого способу для прогресу в інших напрямках, включаючи кроки в політичній сфері».