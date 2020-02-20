Тільки у січні внаслідок нападів збройних формувань РФ загинули 11 наших військових - Пристайко

Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі російськими силами не зменшується.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Кількість порушень режиму припинення вогню російськими силами не зменшується, що призводить до подальших втрат людських життів та заподіяння шкоди інфраструктурі. Крім того, досі немає ознак того, що окупаційна держава готова забезпечити безперешкодний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всі окуповані території", - сказав очільник МЗС.

Він нагадав, що повне припинення вогню оголошувалося двадцять разів: "Україна дотримується цього, тоді як російські сили та їхні ставленики продовжують обстріли та напади. Тільки у січні 2020 року внаслідок нападів російських збройних формувань загинуло 11 українських військовослужбовців, 33 – поранено". Це більше, ніж у січні минулого року, додав міністр.

Пристайко наголосив, що Президент України Володимир Зеленський докладає всіх зусиль, аби повернути полонених українців до їхніх родин та близьких. За словами міністра, важливим підсумком Паризького саміту в нормандському форматі стало взаємне звільнення затриманих. "Зараз ми наполегливо працюємо над наступним обміном і сподіваємось, що він буде реалізований незабаром і додому повернуться сотні наших людей", - сказав Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого було звільнено 24 полонених моряків.