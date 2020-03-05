Україна вважає провокацією намір РФ провести в Осло конференцію щодо Криму

Україна розглядає ініціативу щодо так званої конференції з питань Криму, запланованої наприкінці березня в столиці Норвегії, як чергову спробу Росії надати видимість легітимності своїм незаконним намаганням анексувати півострів.

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС.

“Розглядаємо ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої конференції щодо Криму як чергову спробу російської пропагандистської та дезінформаційної машини надати видимість легітимності своїм незаконним і засудженим усім цивілізованим світом намаганням анексувати Автономну Республіку Крим України”, - ідеться в повідомленні.

Речниця підкреслила, що вже не вперше Москва вдається до послуг своїх апологетів, точка зору яких “астрономічно далека від офіційної та є маргінальною у світовому, європейському та, у даному разі, норвезькому контексті”.

“Таким чином, розглядаємо провокацію щодо так званої конференції як намагання видати бажане за дійсне”, - підкреслили в МЗС.

Водночас у міністерстві нагадали, що уряд Норвегії займає тверду позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ця позиція послідовно підтверджується вищим політичним керівництвом Норвегії.

Зазначається, що Норвегія у повному обсязі приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у зв’язку з її агресією проти України.

“Цю позицію вкотре підтвердив Посол Норвегії Уле Тер’є Хорпестад під час зустрічі 4 березня в МЗС України”, - розповіли в міністерстві.

У МЗС також додали, що від початку російської агресії Норвегія також послідовно приєднується до кола співавторів всіх «українських резолюцій» – «Територіальна цілісність України» (27.03.2014), чотирьох поспіль резолюцій «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна» (2016-2019 рр.) та двох резолюцій «Проблема мілітаризації АР Крим і м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів» (2018-2019 рр.).