Україна засуджує "вояж" делегації Сицилії до анексованого Криму

Відвідання делегацією муніципалітетів з італійської Сицилії тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим догоджає Росії-агресору у її протиправних діях і не відповідає політиці Європейського Союзу.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ України в коментарі Укрінформу.

"Відвідання ТОТ АР Крим сицилійською делегацією спрямоване на догоду Росії-агресору у її протиправних діях та не відповідає політиці невизнання Європейського Союзу, співзасновником якого є Італія", - зазначили в МЗС.

У міністерстві підкреслили, що підтвердженням політики невизнання анексії Криму з боку ЄС є серед іншого й те, що у середу Комітет постійних представників Євросоюзу погодив проєкт рішення про продовження індивідуальних санкцій проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

Крім того, у МЗС нагадали, що під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до Рима італійські лідери вкотре на найвищому рівні підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Україна рішуче засуджує поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим. Зазначена поїздка є відвертим порушенням законодавства України і норм міжнародного права та такою, що підриває суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслили в МЗС.

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У міністерстві звернули увагу на необхідності дотримання усіма іноземними громадянами чинного Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, та наголосили на неминучій правовій відповідальності за його порушення.

"Підкреслюємо: будь-які контакти чи співпраця з російською окупаційною адміністрацією в Криму не визнаються міжнародною спільнотою і відтак не мають юридичної сили", - додали в МЗС.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що делегація з Італії, яка представляє низку муніципалітетів Сицилії, прибула в понеділок, 2 березня, в окупований Росією Крим з "ознайомчим візитом".