Міністри прийшли в Раду на годину запитань до уряду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив засідання парламенту у п’ятницю, 6 березня.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.
У залі засідань зареєструвалося 257 народних депутатів. При цьому Разумков відкрив засідання на 15 хвилин пізніше.
Традиційно у п’ятницю засідання розпочалося з Години запитань до уряду. Це перший такий захід для новообраного уряду.
Як і передбачалося, Година запитань присвячена питанням реформи місцевого самоврядування та децентралізації. З відповідною доповіддю з трибуни парламенту виступає новообраний Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У роботі ранкового засідання ВР беруть участь також і інші члени Кабміну.