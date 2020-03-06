Міністри прийшли в Раду на годину запитань до уряду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив засідання парламенту у п’ятницю, 6 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалося 257 народних депутатів. При цьому Разумков відкрив засідання на 15 хвилин пізніше.

Традиційно у п’ятницю засідання розпочалося з Години запитань до уряду. Це перший такий захід для новообраного уряду.

Як і передбачалося, Година запитань присвячена питанням реформи місцевого самоврядування та децентралізації. З відповідною доповіддю з трибуни парламенту виступає новообраний Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У роботі ранкового засідання ВР беруть участь також і інші члени Кабміну.